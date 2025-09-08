MAGAZİN

Serdar Ortaç'ın sahnede zor anları... Sahnede bir anda dondu kaldı

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sahnede şarkısının sözlerini unutunca hayranlarını üzdü. Ünlü popçu, sağlık sorunları ve mirasıyla ilgili sözleriyle de gündemden düşmüyor.

Kubra Akalın

MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün sahneye çıktığı konserde beklenmedik bir an yaşadı.

Ünlü popçu, şarkısının sözlerini bir anda unuttu ve "Neydi sözleri?" diyerek salondaki izleyicileri güldürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre; bir süre toparlanmaya çalışıp "Hatırlayacağım" diyerek şarkıya devam etmeyi denese de, kısa süre sonra "Yok, hatırlayamayacağım" demesi salonda kahkaha tufanı kopardı.

Serdar Ortaç ın sahnede zor anları... Sahnede bir anda dondu kaldı 1

Ancak bu durum sosyal medyada Serdar Ortaç fanlarını üzdü. Ciddi sağlık sorunları yaşayan Serdar Ortaç sık sık gündeme geliyor.

"10-15 YIL ÖMRÜM KALDI"

Sağlık durumuyla ilgili olarak konuşan Ortaç, "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" demişti. Ortaç miras açıklamasıyla da gündem olmuştu.

Ortaç açıklamasında "Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten." demişti.

