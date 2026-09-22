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Serdar Ortaç "Kadir İnanır gibi" deyip vasiyetini yazdı! Mirasını kime bıraktı?

Sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması öncesi yaşanan miras kavgası gündemdeyken vasiyet açıklaması yaptı. Serdar Ortaç vasiyetini yazdığını söyledi.

Serdar Ortaç "Kadir İnanır gibi" deyip vasiyetini yazdı! Mirasını kime bıraktı?

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç vasiyetini dair açıklamasıyla gündeme geldi. Ortaç, hayattayken mirasını düzenlediğini ve vefatının ardından mal varlığının kimlere kalacağına karar verdiğini ifade etti.

Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek gösteren Ortaç, kendisinin de aynı yolu izlediğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, geride bırakacağı mal varlığının paylaşımı konusunda kararını verdiğini söyledi.

Serdar Ortaç "Kadir İnanır gibi" deyip vasiyetini yazdı! Mirasını kime bıraktı? 1

Ortaç'ın açıklamasına göre mirası, başta yanında çalışanlar olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına kalacak. Uzun süredir birlikte çalıştığı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini belirten Ortaç, kendisinden sonra mirasın bu kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini dile getirdi.

İSTİNYE'DE LÜKS EVİ VAR

Vasiyet açıklamasının ardından Ortaç'ın İstanbul'un İstinye sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi yeniden konuşulmaya başlandı. Şarkıcının 2016 yılında 15 milyon liraya satın aldığı evin bugünkü değerinin yaklaşık beş katına çıktığı belirtiliyor.

Serdar Ortaç "Kadir İnanır gibi" deyip vasiyetini yazdı! Mirasını kime bıraktı? 2

750 metrekarelik arsa üzerine kurulu ev, 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluşuyor.

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Serdar Ortaç miras
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