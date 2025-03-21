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  4. Seren Serengil İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya seslendi! Açtı ağzını yumdu gözünü... ''Artık çok fazla oldu!''

Seren Serengil İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya seslendi! Açtı ağzını yumdu gözünü... ''Artık çok fazla oldu!''

21.03.2025 08:39
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 08:39
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde başlatılan operasyonda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde birçok isim gözaltına alındı. Gözaltı kararı büyük yankı uyandırırken ünlü isimlerden de Ekrem İmamoğlu'na destek gecikmedi. Seren Serengil sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından internette yaşanan yavaşlama ve bir dizi yasaklara tepkiler gecikmedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi.

Seren Serengil; 'Yani biz annemizden babamızdan bu kadar şunu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın duymadık. Yani hiçbir şey istemiyorsunuz, her şeyi yasaklıyorsunuz.

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Sonra da diyorsunuz ki 'Ne kadar özgür yaşıyorsun sana karışan mı var?' Evet! Bana karışan var şu anda. Sokakta ne arıyorsun? diyorsun. Köpek sokakta olmasın, sen de olma diyorsun. Sosyal medyaya da yazma diyorsun.

Birçok insan işini internetten yapıyor, interneti yavaşlatıyorsun metroyu yavaşlatıyorsun. Onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Anlayamıyorum bütün bunları neden yaptığınızı.

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'KORKTUKLARI İÇİN KONUŞMUYORLAR'

Yani sizce insanlar, birçok sanatçı, iş insanı, sporcu konuşmuyor. Siz sizinle hemfikir oldukları için mi konuşmadıklarını zannediyorsunuz? Hayır, korktukları için konuşmuyorlar. Şu anda mesela ben çalıştırılmıyorum, beni çalıştırmıyor hiçbir kanal. Umurumda değil, zaten rezil rezil programlar var istemem ben. Ama yani o zaman sizin yanınızda olanlar iş bulacak, sizin yanınızda olmayan iş bulamayacak.

Size karşı gelen kin ve nefrete sürüklüyor halkı diye hapise gidecek, sosyal medyadan olan biteni paylaşmayacak. Miting yapmayacak, fikrini söylemeyecek, köpekler toplanacak. Biz evde oturacağız. Yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkınıza? Böyle bir şey olabilir mi?

Lütfen sevmeyi deneyin insanları. Sizin gibi olmasa da. Ben benim gibi olmayan çok insanı sevmeyi denedim hayatımda ve sevdim. Siz de deneyin. Bu sevgisizlik, kötülük çağrıştırıyor.

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'ARTIK ÇOK FAZLA OLDU ARTIK!'

Ben siyasetten anlamayan, siyasi bilgisi de gerçekten sıfır olan bir insanım. Sizin adınıza bile 10 kere baktım söyleyebilmek için. Umurumda değil çünkü, 20 senedir de ilk defa size karşı bir video çekiyorum. Artık çok fazla oldu artık!

Sanatçı arkadaşlarım konuşamıyor ama herkes aynı fikirde bunu bilin. Korkuyorlar işlerinden olurlar diye. Benim umurumda değil, birinin de söylemesi lazım ya. Rica ediyorum sizden siyasi savaşınızın şeklini şemalını beğenip beğenmediğimi anlatmayacağım ama lütfen bize karşı biraz daha insanca davranın.'' diye konuştu.

Serengil'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Çok cesur', 'Haklı', 'Doğru konuşmuş' gibi destek yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil ekrem imamoğlu operasyonu
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