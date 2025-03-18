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Seren Serengil, Tanyeli'yle son mesajlaşmasını yayınladı! "Dualarına kat beni"

18.03.2025 18:32
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Pankreas kanserine yakalanan ve yıllardır mücadele eden Tanyeli, yaşam savaşını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Tanyeli, sevenlerini yasa boğdu. Seren Serengil, Tanyeli'nin kendisine attığı son mesajı yayınladı.

Seren Serengil, Tanyeli'yle son mesajlaşmasını yayınladı! "Dualarına kat beni"

Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, yaşam savaşını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan ünlü isim, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Tanyeli

SON MESAJINI YAYINLADI!

Ölümünün ardından ise Seren Serengil, Tanyeli'yle sosyal medyadan yaptığı son mesajlaşmasını yayınladı.

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Serengil yaptığı paylaşımda, Tanyeli'ye şu sözlerle veda etti:

"Yorgun meleğim...
Huzuruna git ..
Herkes anlayamaz ama biz çok güzel vedalaştık.
Hayvanlara çok üzülüyorum Tanyeli demiştim sesli kaydımda
bakın son ne yazmış "onlara hayvan demek hakaret gibi geliyor insanlardan daha sadıklar, hep dualarımdalar" sırf bu yüzden görün istedim nasıl hayvansever oldugunu tüm hayvanseverleri onun ruhuna duasını göndermenizi istedim.

Herkesi sevdin, hayvanı, insanı, iyiyi kötüyü ayırmadan sevdin
Çocukluktan bu yana çileli bir yaşam öyküsü herkesten önce başladın bu hayata ondan bu kadar erken yoruldun ....
Harika bir anne harika bir eş oldun, harika bir evlat harika bir eş bıraktın tarçını bıraktın arkanda. Şu anda senin için kahrolan bizleri bıraktın..
Ama şu memlekette senin kadar sevilerek uğurlanacak olan çok az kişi vardır gerçekten kalbimize hançer saplanırcasına üzüldüğümüz... Çünkü çok iyiydin....
Çok çaba sarfettin çok mücadele ettin
Ama dünyanın en kötüleştiği, en acımasızlaştığı bir anda gittin
Biz kalanlar ne kadar şanslıyız bilemedim...

Sana çalıştığımız yıllarda sonrasında sevgini, saygının insan olmanın ne demek olduğunu gösterdiğin ve kalbimde bıraktığın iz için çok teşekkür ederim.. bence de iyi ki karşılaşmışız hoşçakal"

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Anahtar Kelimeler:
Tanyeli
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