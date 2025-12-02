MAGAZİN

Serena Williams 14 kilo verdi! Havuz başında iddialı pozlar

Tenis efsanesi Serena Williams, PORTER dergisi için verdiği çekimde fit ve güçlü fiziğini gözler önüne serdi. Havuz kenarındaki cesur mayosu ve şık kombinleriyle özgüvenini konuşturdu.

Serena Williams 14 kilo verdi! Havuz başında iddialı pozlar

Serena Williams, PORTER dergisi için verdiği yeni fotoğraf çekiminde dikkatleri üzerine çekti. 44 yaşındaki yıldız, 14 kg vermesinin ardından fit vücudunu adeta gözler önüne serdi.

Havuz kenarında cesur kesim detaylara sahip bir mayo ile poz veren Serena, güçlü bacakları ve şekilli kollarıyla özgüvenini sergiledi. Ayrıca vücudunu kusursuz şekilde saran siyah dar elbise ve 80’ler esintili oversize deri ceket ile şıklığını konuşturdu.

Serena Williams 14 kilo verdi! Havuz başında iddialı pozlar 1

Serena, kilo verme ilacının desteğiyle zayıfladığını açıklamıştı.

Vücuduyla ilgili hislerini her zaman açıkça dile getiren yıldız, daha önce Instagram’da şu sözleri paylaşmıştı:

Serena Williams 14 kilo verdi! Havuz başında iddialı pozlar 2

“Kendini sevmek çok önemli. Hayatın her aşamasında bunu kendime hatırlatmam gerekiyor. Vücudum mükemmel değil ama şu anki halimi seviyorum.”

