MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serenay Aktaş en sonunda isyan etti! "Hem yerli hem yabancı beylerle..."

Serenay Aktaş'ın geçmişte yaptığı bir açıklamanın yeniden gündeme gelmesiyle şaşırdı. Paylaşılan videolarda "Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim" dediği ifadeler dikkat çekiyordu. Aktaş bu konuda açıklama yaparak isyan etti.

Serenay Aktaş en sonunda isyan etti! "Hem yerli hem yabancı beylerle..."

Oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş, son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Aktaş'ın eski bir videosu da gündeme geldi. Burada ünlü ismin özellikle "Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim" sözleri öne çıktı.

Serenay Aktaş en sonunda isyan etti! "Hem yerli hem yabancı beylerle..." 1

Serenay Aktaş sözlerinin kesilip yayılmasından rahatsız duyduğunu ifade ederek isyan etti. Aktaş "Kesip servis ediyorlar ki ilginizi çeksin kafadan kurun. Yaş meselesiydi orada arkadaşlar kendimden yaşça küçük biriyle olmuyor mantık olarak diyorum. Aydınlanalım kurmayalım. Bir ton derdimiz var" dedi.

Serenay Aktaş en sonunda isyan etti! "Hem yerli hem yabancı beylerle..." 2

Aktaş, bir programda da ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Son sevgilim İtalyandı, ondan önce Portekizli, Alman vardı. Biri reklamlarda oynayan çikolata erkeklerdendi. Onlardan sonra yerli erkeklere bakınca, dış görünüş olarak, yabancılara göre 'daha düşüktü' diyeyim," şeklinde konuşan Aktaş, yerli erkeklerin dış görünüşünü eleştirmesiyle sosyal medyada tartışma yarattı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın saati değişmişti! Uzak Şehir bu akşam var mı?Yayın saati değişmişti! Uzak Şehir bu akşam var mı?
Aşk belgelendi! Dudak okuma uzmanı o anları çözdüAşk belgelendi! Dudak okuma uzmanı o anları çözdü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serenay Aktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.