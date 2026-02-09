Serenay Aktaş en sonunda isyan etti! "Hem yerli hem yabancı beylerle..."

Oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş, son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Aktaş'ın eski bir videosu da gündeme geldi. Burada ünlü ismin özellikle "Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim" sözleri öne çıktı.

Serenay Aktaş sözlerinin kesilip yayılmasından rahatsız duyduğunu ifade ederek isyan etti. Aktaş "Kesip servis ediyorlar ki ilginizi çeksin kafadan kurun. Yaş meselesiydi orada arkadaşlar kendimden yaşça küçük biriyle olmuyor mantık olarak diyorum. Aydınlanalım kurmayalım. Bir ton derdimiz var" dedi.

Aktaş, bir programda da ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Son sevgilim İtalyandı, ondan önce Portekizli, Alman vardı. Biri reklamlarda oynayan çikolata erkeklerdendi. Onlardan sonra yerli erkeklere bakınca, dış görünüş olarak, yabancılara göre 'daha düşüktü' diyeyim," şeklinde konuşan Aktaş, yerli erkeklerin dış görünüşünü eleştirmesiyle sosyal medyada tartışma yarattı.