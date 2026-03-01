MAGAZİN

Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Phuket ve Bangkok tatilinden pozlar paylaştı. Başarılı oyuncu fit görünümüyle beğeni topladı.

Ünlü oyuncu ve model Serenay Sarıkaya, tatil rotasını Tayland’a çevirdi. Sarıkaya, Phuket ve Bangkok’ta geçirdiği keyifli günlerden kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sarıkaya, turkuaz suların ve güneşin tadını çıkarırken çektiği karelerle hayranlarının beğenisini topladı. Özellikle Phuket’in eşsiz plajlarında verdiği pozlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ünlü şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Sarıkaya’nın beyaz bikinisiyle verdiği poz da dikkat çekti. Fit görünümüyle adından söz ettiren oyuncu yine gündeme geldi.

Öte yandan bir süredir projeleri değerlendiren Sarıkaya; ‘Ölü Mevsim’ filmiyle tanınan yönetmen Doğuş Algün’ün yeni projesi için kamera karşısına geçecek.

