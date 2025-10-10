Serenay Sarıkaya dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Son pozlarına beğeni yağdı

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan ünlü oyuncu bir süredir sosyal medyada aktif değildi. Uzun süredir paylaşım yapmayan oyuncu bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

TAM NOT ALDI

Dergi çekimi için birbirinden iddialı pozlar veren Serenay Sarıkaya takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.