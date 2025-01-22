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  4. Serenay Sarıkaya Kartalkaya'daki yangın faciasına sessiz kalmadı! ''Çok yazık''

Serenay Sarıkaya Kartalkaya'daki yangın faciasına sessiz kalmadı! ''Çok yazık''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 08:58
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Bolu'nun ünlü tatil beldesi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında toplam 76 kişi hayatını kaybetti. 1 günlük milli yas ilan edilen faciaya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan ünlü isimlere Serenay Sarıkaya da dahil oldu. Sarıkaya ''İnanmak istemiyorum'' diyerek isyan etti.

Serenay Sarıkaya Kartalkaya'daki yangın faciasına sessiz kalmadı! ''Çok yazık''

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde can pazarı yaşandı.

Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.

Ünlü isimler Kartalkaya’daki bu faciaya sessiz kalmadı. Peş peşe taziye mesajları yayınlayan ünlü isimlere Serenay Sarıkaya da dahil oldu.

serenayyy

Sarıkaya; X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir. Yüreklerimiz yandı. Canlarımız gitti. Bu tedbirsizliğe, bu kadar çok can kaybına inanmak istemiyorum. Buna alışmak, hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil. Hiçbir şey normal değil! Çok acı, çok yazık... Yangında hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve sabır diliyorum. Dualarımız sizinle…”

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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