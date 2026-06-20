Serenay Sarıkaya kumların üzerinde poz verdi! Bikinili karelerine beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde annesi Ümran Seyhan ile birlikte sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkmıştı.

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran oyuncu, yeni tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Serenay Sarıkaya, bu kez zebra desenli bir bikini giydi. Kumsala uzanan Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'a poz verdi.

BEĞENİ YAĞDI

Oyuncu, paylaşımlarına "Günaydın, annem tarafından çekildi" ifadelerini not düştü.

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı karelere; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'görünüşün muhteşem' gibi yorumlar yapıldı.