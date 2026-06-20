MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serenay Sarıkaya kumların üzerinde poz verdi! Bikinili karelerine beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şimdi de tatil kareleriyle dikkat çekti. Annesiyle birlikte deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya kumların üzerinde poz verdi! Bikinili karelerine beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde annesi Ümran Seyhan ile birlikte sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkmıştı.

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran oyuncu, yeni tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Serenay Sarıkaya kumların üzerinde poz verdi! Bikinili karelerine beğeni yağdı 1

Serenay Sarıkaya, bu kez zebra desenli bir bikini giydi. Kumsala uzanan Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'a poz verdi.

Serenay Sarıkaya kumların üzerinde poz verdi! Bikinili karelerine beğeni yağdı 2

BEĞENİ YAĞDI

Oyuncu, paylaşımlarına "Günaydın, annem tarafından çekildi" ifadelerini not düştü.

Serenay Sarıkaya kumların üzerinde poz verdi! Bikinili karelerine beğeni yağdı 3

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı karelere; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'görünüşün muhteşem' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya kumların üzerinde poz verdi! Bikinili karelerine beğeni yağdı 4

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kardeşi İrem ile gündemde! Görenler aynı şeyi söyledi: 'Aynı ablası' Kardeşi İrem ile gündemde! Görenler aynı şeyi söyledi: 'Aynı ablası'
Ünlü türkücü dede oldu! İşte torununa verdikleri isim... Ünlü türkücü dede oldu! İşte torununa verdikleri isim...

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.