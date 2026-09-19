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Kızılcık Şerbeti 140. bölüm 1. fragman izle! ''Kimse kalmamış''

Yeni sezonu büyük merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dün akşam 139. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni sezonunda 5 isim yer almadı. Yeni isimlerin dahil olduğu kadro ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dizinin yeni fragmanına ise 'eski sezonu şimdiden özledik' yorumları yapıldı.

Kızılcık Şerbeti 140. bölüm 1. fragman izle! ''Kimse kalmamış''
Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 139. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. 5 oyuncunun kadrodan ayrılmış olduğu dizinin 5. sezonu yine heyecanla takip edildi. Dizinin yeni bölümünün ardından 140. bölüm fragmanı da geldi.

**KIZILCIK ŞERBETİ 140. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Kızılcık Şerbeti 140. bölümün ilk fragmanına sosyal medyada; 'dizide kimse kalmamış', 'eski sezonu şimdiden özledik', 'resmen yeni bir dizi gibi', 'cuma gününe yeni dizi koymuşlar' şeklinde yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Abdullah ve Ulvi kaybettiklerinin acısıyla sarsılırken; yasta olan Kıvılcım ve Çimen gözyaşlarını tutamıyor. Salkım’ın kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf etmesi tüm dengeleri altüst ederken, Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’in gelişi ile yaşanacaklar merak konusu oluyor. Fatih’in; Salkım, Elif ve Emir’e söylediği “Siz ne rezil insanlarsınız, resmen çöktünüz evimize, kendi evimizde huzurumuz kalmadı!” haykırışı Ünallar’ın evinde yeni bir sayfanın açılacağının habercisi oluyor. Tanıtım finaline ise Salkım’ın “Eski Salkım öldü. Yeni Salkım’ın bir tane işi kaldı, bir an evvel ondan kurtulmak” sözleri üzerine hamile olan Başak’ın bayılması damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti 140. bölüm 1. fragman izle! Kimse kalmamış 1

Ünallar’ın ekonomik zorluklarla baş ettiği görülürken Abdullah, şirketi satmayacağını dile getiriyor. Asil, şirkette ipleri eline almak için planlar yaparken Fatih ve Abdullah’ın Elif hakkındaki söylemleri dikkat çekiyor. Ömer’in, Hilal’in ağabeyini merak ettiği tanıtıma Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’le tanışması yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı zirveye taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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