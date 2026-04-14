Serenay Sarıkaya sır gibi sakladığı babasını paylaştı! Kimse inanamadı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya yine dikkatleri üzserine çekmeyi başardı.

Günlük hayatından kareler paylaşan oyuncu, bu kez Mustafa Sarıkaya'ya da yer vererek, babasına dair nadir görülen fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.

Serenay Sarıkaya henüz 6 yaşındayken, annesi Ümran Seyhan ve babası Mustafa Sarıkaya yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından babasının yeniden evlenmesi üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Sarıkaya, babasından uzakta büyümenin zorluklarını bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı: Bir kız çocuğunu, özellikle gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek gerçekten büyük bir olay.

YORUM YAĞDI

Serenay Sarıkaya'nın babasını paylaşması sosyal medya büyük ilgi gördü. Ünlü ismin gönderisine; 'babasını paylaşmış', 'inanmıyorum babasını yayınlamış', 'artık babasıyla görüşüyor' gibi yorumlar yapıldı.