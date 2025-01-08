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  4. Serenay Sarıkaya ve menajeri hakkındaki skandal iddialar ortalığı karıştırdı! Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Eşcinsel erkek sanatçının sevgilisinden...'

Serenay Sarıkaya ve menajeri hakkındaki skandal iddialar ortalığı karıştırdı! Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Eşcinsel erkek sanatçının sevgilisinden...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.01.2025 23:05
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya'nın ilişkisiyle ilgili skandal iddialar da konuşulmuştu. Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yaptı ve iddiaların gerçek ve ahlak dışı olduğu belirtildi. Ajansa bağlı olan birçok oyuncu da sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Serenay Sarıkaya ve menajeri hakkındaki skandal iddialar ortalığı karıştırdı! Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Eşcinsel erkek sanatçının sevgilisinden...'

Geçtiğimiz günlerde TV100 yazarı Fuat Uğur, bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" ileri sürmüştü. Uğur, söz konusu sanatçının bir kadın oyuncuya göstermelik ilişki yaratıldığını da iddia etmişti. Haberdeki menajerin Ayşe Barım ve kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu konuşulmuştu.

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"AHLAK DIŞI İDDİALAR"

Sektörde tekelleştiği ve birçok oyuncunun işine engel olduğunu ileri sürülen Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Serenay Sarıkaya da şirketinin bu açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

O OYUNCULARDAN DA TEK TEK PAYLAŞIM GELDİ!

ID İletişim'in açıklamasından sonra Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği oyunculardan arka arkaya tepkiler geldi. Hazal Kaya ilk tepki gösterenlerden oldu. "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz." sözleriyle ateş püskürdü.

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Ardından Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal, Sinem Kobal gibi isimler şirketin açıklamasını paylaşarak Serenay Sarıkaya'ya destek verdi.

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Sinem Kobal yaptığı paylaşımda "Yıllarca verilen emek ve çalışma böylesi çamur at izi kalsın yöntemleriyle baltalanamaz. Böylesi troll haberlerle, kontrolsüz, asılsız yayılan iftiralarla yapılan bu şiddeti kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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Burcu Biricik de sektördeki çirkinliklerin ve haksızlıkların konuşulması gerekirken olayın koca bir magazin meselesine dönüşmesine tepki gösterdi.

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Metin Akdülger de "Not: Özgür irademle yazdım kimse bana paylaş diye baskı yapmamıştır. Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim o kadar." sözleriyle açıklama yaptı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH: "HADİ BAKALIM KOLAY GELSİN"

Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya hesabında çıkan haberleri paylaşarak "Hadi bakalım kolay gelsin" yorumunu yaptı.

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REKABET KURUMU'NDAN SORUŞTURMA!

Candaş Tolga Işık da Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin "Kurulumuzda bazı cast ve menajerlik şirketlerinin sektörde tekel oluşturduğuna dair şüpheler oluştu. Bunun üzerine kısa bir süre önce bu şirketlere yönelik soruşturma başlatıldı" dediğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
evet memleketin bütün sorunları çözülmüş oldu.
@sachets Tebrik ediyorum. başka sorunumuz yoktu zaten.
boğaziçi üniversitesinden bu ülkeye faydalı insan çıkmadı çok uzun bir süre dikkat edilmesi gereken bir çok insan var bu üniden mezun olmuş belirli dönemlerde
ee tabi mevsim kış, havalar tam BOOOOZAAAA içmelik ... Şıra canı çekenler de olabilir ....yazı beklesinler..;)
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