Serenay Sarıkaya yine çok iddialı! Beline kadar yırtmacıyla özel geceye damga vurdu

Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni proje hazırlığında.

Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya dün akşam gerçekleşen ELLE Style Awards 2026 gecesine damga vurdu.

Sarıkaya, ELLE Style Awards Ödül Töreni’nde, Yılın ELLE Kızı Ödülü’nün sahibi oldu.

Geceye kırmızılar içerisinde katılan güzel oyuncu kırmızı kürkü, kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ve kırmızı rujuyla adeta bakana bir daha baktırdı.

Serenay Sarıkaya'nın cesur tarzı beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'aura kadın', 'çok güzel', 'aşırı iddialı', 'yine ateş ediyor' gibi yorumlar yapıldı.