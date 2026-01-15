MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serenay Sarıkaya yine çok iddialı! Beline kadar yırtmacıyla özel geceye damga vurdu

Son olarak Aile dizisinde hayat verdiği 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Bir süredir Mert Demir ile aşk yaşayan Sarıkaya, dün akşam ELLE Style Awards 2026 gecesine damga vurdu. Ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Serenay Sarıkaya yine çok iddialı! Beline kadar yırtmacıyla özel geceye damga vurdu
Öznur Yaslı İkier

Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni proje hazırlığında.

Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya dün akşam gerçekleşen ELLE Style Awards 2026 gecesine damga vurdu.

Serenay Sarıkaya yine çok iddialı! Beline kadar yırtmacıyla özel geceye damga vurdu 1

Sarıkaya, ELLE Style Awards Ödül Töreni’nde, Yılın ELLE Kızı Ödülü’nün sahibi oldu.

Serenay Sarıkaya yine çok iddialı! Beline kadar yırtmacıyla özel geceye damga vurdu 2

Geceye kırmızılar içerisinde katılan güzel oyuncu kırmızı kürkü, kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ve kırmızı rujuyla adeta bakana bir daha baktırdı.

Serenay Sarıkaya yine çok iddialı! Beline kadar yırtmacıyla özel geceye damga vurdu 3

Serenay Sarıkaya'nın cesur tarzı beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'aura kadın', 'çok güzel', 'aşırı iddialı', 'yine ateş ediyor' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya yine çok iddialı! Beline kadar yırtmacıyla özel geceye damga vurdu 4

Serenay Sarıkaya yine çok iddialı! Beline kadar yırtmacıyla özel geceye damga vurdu 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ödül daha! Saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle tam not aldıBir ödül daha! Saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle tam not aldı
Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten haber varAylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten haber var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.