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Evlilik için ilan vermiş, kriterleriyle şaşırtmıştı! Midyeci Ahmet kız istemeye gidiyor

Sosyal medyanın popüler ismi Midyeci Ahmet geçtiğimiz aylarda evlilik için ilan vermiş ve kriterlerini de tek tek sıralamıştı. Ünlü midyeci iki ayda talibini buldu ve kız istemeye gideceğini duyurdu.

Evlilik için ilan vermiş, kriterleriyle şaşırtmıştı! Midyeci Ahmet kız istemeye gidiyor
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada paylaştığı video ve gönderilerle sık sık gündem olan Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda yayınladığı evlilik ilanıyla dikkat çekmişti.

Uzun süre önce boşandığını dile getiren Midyeci Ahmet, evlilik konusunda oldukça ciddi olduğunu vurgulayarak kriterlerini tek tek sıralamıştı.

Evlilik için ilan vermiş, kriterleriyle şaşırtmıştı! Midyeci Ahmet kız istemeye gidiyor 1

BURÇ ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ
Burç uyumuna önem verdiğini dile getiren ünlü midyeci; Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçlarından biri olmasının kendisi için avantaj olduğunu dile getirmişti. Bunun yanı sıra midyeyi, kokoreci, hayvanları ve köy hayatını sevmesini istediğini de belirtmişti. Midyeci Ahmet, evlilik sözleşmesi gibi katı kurallara sıcak bakmadığını da söylemişti.

Evlilik için ilan vermiş, kriterleriyle şaşırtmıştı! Midyeci Ahmet kız istemeye gidiyor 2

Ünlü işletmeci aradığı kısmeti iki ay gibi kısa bir süre içerisinde buldu. Midyeci Ahmet yaptığı son paylaşımda bugün kız istemeye gideceğini duyurdu.

Evlilik için ilan vermiş, kriterleriyle şaşırtmıştı! Midyeci Ahmet kız istemeye gidiyor 3

# ''10 GÜN 10 GECE HER ŞEY BEDAVA''

Evlilik videosunun ardından birçok kişiden destek mesajı alan Midyeci Ahmet; ''Ayrıca bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır'' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Midyeci Ahmet
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