Evlilik için ilan vermiş, kriterleriyle şaşırtmıştı! Midyeci Ahmet kız istemeye gidiyor

Sosyal medyada paylaştığı video ve gönderilerle sık sık gündem olan Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda yayınladığı evlilik ilanıyla dikkat çekmişti.

Uzun süre önce boşandığını dile getiren Midyeci Ahmet, evlilik konusunda oldukça ciddi olduğunu vurgulayarak kriterlerini tek tek sıralamıştı.

BURÇ ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

Burç uyumuna önem verdiğini dile getiren ünlü midyeci; Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçlarından biri olmasının kendisi için avantaj olduğunu dile getirmişti. Bunun yanı sıra midyeyi, kokoreci, hayvanları ve köy hayatını sevmesini istediğini de belirtmişti. Midyeci Ahmet, evlilik sözleşmesi gibi katı kurallara sıcak bakmadığını da söylemişti.

Ünlü işletmeci aradığı kısmeti iki ay gibi kısa bir süre içerisinde buldu. Midyeci Ahmet yaptığı son paylaşımda bugün kız istemeye gideceğini duyurdu.

# ''10 GÜN 10 GECE HER ŞEY BEDAVA''



Evlilik videosunun ardından birçok kişiden destek mesajı alan Midyeci Ahmet; ''Ayrıca bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır'' demişti.