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Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'daki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da toprağa verildi.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
Öznur Yaslı İkier

İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Ankara'ya getirildi. Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu 1

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, çok zamansız bir gidiş oldu. Allah gani gani rahmet eylesin, çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin, çok üzüldüm" dedi.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu 2

Kılıç’ın cenazesine Tamer Karadağlı, Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem, Görkem Sevindik, ailesi, yakınları, rol arkadaşları, tiyatrocular ve diğer oyuncular katıldı.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu 3

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