Serkan Keskin annesinden sonra babasını kaybetti! Acı haberle yıkıldı

'Leyla ile Mecnun', 'Şahane Hayatım', 'Beş Kardeş' ve 'Bende Özledim' gibi hafızlara yer eden dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile tanınan ünlü oyuncu Serkan Keskin bu sefer baba acısıyla sarsıldı.

Serkan Keskin’in annesi Zeliha Keskin 7 ay önce, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in bir süredir tedavi gören 86 yaşındaki babası Vehbi Keskin de hayatını kaybetti.

İzmit'te 58 yıldır esnaflık yapan ve 'Yorgancı Vehbi' olarak tanınan Vehbi Keskin'in cenazesi 28 Aralık 2025 Pazar günü, öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek.