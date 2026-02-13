Melis Sezen özel gece için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Deha'da yer aldı.

Başarılı oyunculuğu ve sempatik halleriyle dikkat çekmeyi başaran Sezen şimdilerde yeni proje hazırlığında.

TAM NOT ALDI

Melis Sezen yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürürken MAD Parfumeur’un marka yüzü oldu. Markanın özel gecesi için hazırlanan Sezen, iddialı tarzıyla tam not almayı başardı.

Geceye beyazlar içerisinde katılan ünlü isim inci kolyesi, kürkü ve toplu saçları ile beğeni topladı.

Melis Sezen'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'her hali olay', 'çok tatlı', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.