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Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı! Sosyal medyanın diline düştü

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde 'Hazal' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serra Pirinç Paris'te yaptığı sanatsal çalışma sırasında göğsünü alçıyla kapladığı kareleri sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı! Sosyal medyanın diline düştü
Öznur Yaslı İkier

Başrolünü Aslıhan Güner ile paylaştığı Yalan dizisinde hayat verdiği 'Hazal' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Serra Pirinç şimdilere sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Serra Pirinç, bu kez Paris seyahatinde yaptığı sıra dışı bir paylaşım ile gündeme geldi.

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Paris seyahati esnasında paylaştığı fotoğraflar arasında yer alan bir karede, ünlü ismin göğsünü alçı ile kapladığı görüldü. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

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Pek çok kişinin merak ettiği bu görüntünün arkasında ise, heykel ve vücut kalıbı çıkarma gibi sanat dallarında sıkça tercih edilen alçı kalıplama yöntemi bulunuyor.

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YORUM YAĞDI

Serra Pirinç'in bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Niye kırılmış mı?', 'Neden böyle bir şey yapmış?', 'Amaç ne olabilir?' gibi yorumlar yapıldı.

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