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'Serseri Ömer' olarak hafızalara kazındı! Okan Yalabık'ın son haline yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Serseri dizisinde hayat verdiği 'Ömer' karakteriyle hafızalara kazınan Okan Yalabık'ın son hali gündem oldu. Yalabık'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isme yorum yağdı.

'Serseri Ömer' olarak hafızalara kazındı! Okan Yalabık'ın son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Serseri, Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve Hakan: Muhafız gibi birçok başarılı projede boy gösteren uzun zamandır da herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Okan Yalabık son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Şimdilerde bir dijital platformda yayınlanacak olan Kasaba dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Okan Yalabık'ın aldığı kilolar dikkat çekti.

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Okan Yalabık'ın yeni bir karesi sosyal medyada "Bir zamanların en yakışıklı erkek oyuncusu" notuyla paylaşıldı. Bu kare sosyal medyayı ikiye böldü.

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YORUM YAĞDI

Bazı kullanıcılar "İnsan hali bu, çok yakışıklı hâlâ" derken, bazı kullanıcılar da 'yıllar acımamış', 'yaşlanmış' gibi yorumlar yaptılar.

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OKAN YALABIK KİMDİR?

Balıkesirli bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretimi Maçka İlköğretim Okulunda okuyan Yalabık, oyunculuğa da bu dönemlerde ilgi duymaya başladı.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. İlk tiyatro deneyimini 1998 yılında Kenter Tiyatrosu'nda oynadığı Martı oyunu ile yaşadı.

Bir diğer taraftan da Gülüm, Kolay Para adlı sinema filmlerinde ve Yılan Hikâyesi, Serseri, Hatırla Sevgili[7] adlı televizyon dizilerinde rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Yalabık
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