Sessiz kalınca tepki çekmişti! "Bana 3 gündür neden suskunsun diye sordunuz" diyerek kötü haberi verdi

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu günlerdir sosyal medyada paylaşıp yapmadı. Ünlü isim gündeme dair sessiz kaldığı için ise çok eleştirildi. Eleştirilerden sonra sessizliğini bozan Yasemin Sakallıoğlu hayatında yaşadığı zor günlere değindi.

"Öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu kadar insan mutsuzken, sadece 'iyi bayramlar' deyip geçemiyorum. Çünkü bayram birlik, beraberlik, kalabalık sofralarda huzur ister. Ve ben bunu şu an göremiyorum" diyerek söze başlayan Yasemin Sakallıoğlu şunları yazdı:

"Ülkemde mizahın yetmediği, izahın yapılmadığı günler yaşıyoruz. Yarın sabah o sofralarda olamayacak genç arkadaşlarımı görünce üzülüyorum. Her şeyi en az sizin kadar görüyorum ve kafama takıyorum. Paylaşım yapanın da yapmayanın da ağzının payını aldığı bu dönemde bazılarınızın kum torbalarından biri olarak akıl sağlığımı kaybetmemeye çalışıyorum, o kadar. Yarın bayram ve sizi seviyorum."

"KAYINVALİDEM FELÇ OLDU"

Yasemin Sakallıoğlu ayrıca özel hayatında yaşadığı zor günleri de anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bana 3 gündür neden suskunsun diye sordunuz. Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de, bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun."