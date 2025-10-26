MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sessiz sedasız boşanmıştı! Berdan Mardini korkuttu: 5 gündür konuşamıyorum...

Kısa süre önce sessiz sedasız boşanan Berdan Mardini zor günler geçiriyor. Ses teli ameliyatı geçiren türkücü paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Sessiz sedasız boşanmıştı! Berdan Mardini korkuttu: 5 gündür konuşamıyorum...
Kubra Akalın

Berdan Mardini 7 aylık evliliğini apar topar bitirmişti. kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile sessiz sedasız boşanan Mardini zor günler geçiriyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini hem endişelendiren hem de bilgilendiren Mardini, bir süredir konuşamadığını ancak durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Sessiz sedasız boşanmıştı! Berdan Mardini korkuttu: 5 gündür konuşamıyorum... 1

Berdan Mardini, yaklaşık beş gündür sesini kullanamadığını belirtti. Ameliyat olduğunu açıklayan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli takipçilerim, yaklaşık 5 gündür ses teli ameliyatımdan dolayı konuşamıyorum. Allah’ın izni ile 30 Ekim kontrolüm var. Sonrasında yavaş yavaş inşallah geçecek."

Sessiz sedasız boşanmıştı! Berdan Mardini korkuttu: 5 gündür konuşamıyorum... 2

Berdan Mardini açıklamasında "Bu aralıkta sadece yazabiliyorum, birçok işimi dahi iptal ettim. Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise... Allah’ım sınamasın inşallah. En kısa sürede işlerimin başına geçip hem şarkılarımla hem yeni Komu ürünlerimle üretmeye devam edeceğim. Yalnız konuşamamak çok zor" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerin dibine soktu! "Rezalet, iğrenç..."Yerin dibine soktu! "Rezalet, iğrenç..."
Tolgahan Sayışman umreye gitti! Fotoğraf gündem olunca gerçeği açıkladıTolgahan Sayışman umreye gitti! Fotoğraf gündem olunca gerçeği açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.