Sessiz sedasız boşanmıştı! Berdan Mardini korkuttu: 5 gündür konuşamıyorum...

Berdan Mardini 7 aylık evliliğini apar topar bitirmişti. kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile sessiz sedasız boşanan Mardini zor günler geçiriyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini hem endişelendiren hem de bilgilendiren Mardini, bir süredir konuşamadığını ancak durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Berdan Mardini, yaklaşık beş gündür sesini kullanamadığını belirtti. Ameliyat olduğunu açıklayan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli takipçilerim, yaklaşık 5 gündür ses teli ameliyatımdan dolayı konuşamıyorum. Allah’ın izni ile 30 Ekim kontrolüm var. Sonrasında yavaş yavaş inşallah geçecek."

Berdan Mardini açıklamasında "Bu aralıkta sadece yazabiliyorum, birçok işimi dahi iptal ettim. Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise... Allah’ım sınamasın inşallah. En kısa sürede işlerimin başına geçip hem şarkılarımla hem yeni Komu ürünlerimle üretmeye devam edeceğim. Yalnız konuşamamak çok zor" dedi.