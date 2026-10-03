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Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci eşiyle davette görüntülendi! ''Gençleşmiş resmen''

Bülent Şakrak ile tek celsede boşandıktan sonra kalbinin kapılarını radyocu Güçlü Mete'ye açan Ceyda Düvenci ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü isim eşiyle birlikte bir davette ortaya çıktı. Ceyda Düvenci kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci eşiyle davette görüntülendi! ''Gençleşmiş resmen''
Öznur Yaslı İkier

Bülent Şakrak ile 2023 yılında tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, ayrılığın ardından aradığı mutluluğu yeniden buldu.

Boşanmasının ardından radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci, yaklaşık 2,5 yıl süren birlikteliğin ardından ağustos ayında sessiz sedasız nikâh masasına oturdu.

Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci eşiyle davette görüntülendi! Gençleşmiş resmen 1

Her fırsatta el ele, göz göze görüntülenen ve özel günlerinde yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seren çift, bu kez bir davette ortaya çıktı. Geceye eşi Güçlü Mete ile el ele katılan Ceyda Düvenci'nin mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu.

Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci eşiyle davette görüntülendi! Gençleşmiş resmen 2

YORUM YAĞDI
Ceyda Düvenci için sosyal medyada; 'Gençleşmiş resmen', 'Sevilen kadın çiçek açar', 'Evlilik yaramış', 'Kalbinin güzelliği yüzüne yansımış' gibi yorumlar yapıldı.

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Ceyda Düvenci
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