Sessiz sedasız evlenmişti! Ceyda Düvenci eşiyle davette görüntülendi! ''Gençleşmiş resmen''

Bülent Şakrak ile 2023 yılında tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, ayrılığın ardından aradığı mutluluğu yeniden buldu.

Boşanmasının ardından radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci, yaklaşık 2,5 yıl süren birlikteliğin ardından ağustos ayında sessiz sedasız nikâh masasına oturdu.

Her fırsatta el ele, göz göze görüntülenen ve özel günlerinde yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seren çift, bu kez bir davette ortaya çıktı. Geceye eşi Güçlü Mete ile el ele katılan Ceyda Düvenci'nin mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu.

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Ceyda Düvenci için sosyal medyada; 'Gençleşmiş resmen', 'Sevilen kadın çiçek açar', 'Evlilik yaramış', 'Kalbinin güzelliği yüzüne yansımış' gibi yorumlar yapıldı.