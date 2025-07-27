Seval Kirmit Yazar yeni Kitabı 'İletişim Köprüsü'nü tanıttı

‘Zaman Kimseyi Beklemez’ ve ‘Yaşam Parodisi’nin ardından 3. kitabı olan ‘İletişim Köprüsü’ ile de okuyucularda büyük bir iz bırakmak isteyen Seval Kirmit Yazar, yoğun katılımın olduğu söyleşide kuşaklar arası geçişlerin, yaşamın tüm kodlarını nasıl şekillendirdiğini vurguladı. Siyaset, iş dünyası ve edebiyat çevresinden geniş katılımın olduğu etkinlikte Seval Kirmit Yazar, kitabının içeriğine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

'Geleceği doğru okumak isteyen herkes için rehber niteliğinde' bir konuşma yapan Seval Kirmit Yazar, yeni kuşağa uygun etkileşim ve iletişim modelleri üzerine herkesi düşünmeye davet etti.

Eşi Diş Hekimi Emir Selim Yazar başta olmak üzere kendisine destek veren, bu yolda yalnız bırakmayan ailesine teşekkür eden Seval Kirmit Yazar, Yükseliş Koleji yönetimine katkılarından ötürü minnettar olduğunu aktardı.

‘BAZI KÖPRÜLER ZAMANLA VE KELİMELERLE KURULUR’

Yazar konuşmasında, kitabın temel temasını şu sözlerle özetledi:

“Bazı köprüler taşla, asfaltla değil; zamanla ve kelimelerle kurulur. Bu kitap, bir annenin sevgisi ve ilgisiyle çocukları arasında kurduğu o görünmez ama güçlü köprünün hikâyesidir. Ne yüksek sesli tartışmalar, ne kırgın suskunluklar... Sadece sabırla atan kalpler, anlamaya çalışan kulaklar ve zamanla değişen yollar var."

HER YAŞTAN OKUYUCUYA HİTAP EDİYOR

İletişim Köprüsü, bir annenin çocuklarıyla arasında kurduğu içten bağı, kuşaklararası iletişimi, zamanın dönüşümünü ve değişen rollerin ruhsal izdüşümlerini anlatıyor. Kitap, her biri farklı temada, birbirinden bağımsız yazılardan oluşuyor.

Anlatım diliyle her yaştan okuyucuya hitap eden bu eser, özellikle annelik, aile içi iletişim ve modern zamanların ilişkisel çatışmalarına dair derinlikli gözlemler içeriyor. Kitabın satışından elde edilen tüm gelirin ise kız çocuklarının eğitimi için bağışlanacağı belirtildi.