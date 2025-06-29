Sevcan Orhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sahnede fenalaşınca yaşı merak edildi!

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs’ta sahne aldığı sırada fenalaştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının sağlık durumu kadar yaşı da sosyal medyada büyük merak konusu oldu. Peki, Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi? Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SEVCAN ORHAN'A NE OLDU?

Kıbrıs’ta konser veren Sevcan Orhan, sahne sırasında rahatsızlanarak konser alanından sedye ile çıkarıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sanatçının sevenleri büyük bir endişe yaşadı.

Sanatçının ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

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“Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlandı. Yazıldığı gibi kalp krizi geçirmedi, şükürler olsun. Hastaneden taburcu olduk. Şu an kontrol altında ve istirahat ediyor. En kısa sürede sevenleriyle buluşacak. Merak eden, arayan, soran herkese çok teşekkür ederiz.”

SEVCAN ORHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son bilgilere göre, Sevcan Orhan'ın sağlık durumu stabil. Herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmadığı, yalnızca ani tansiyon düşmesine bağlı olarak fenalaştığı belirtildi. Sanatçının kısa sürede sağlığına kavuşması bekleniyor.

SEVCAN ORHAN KAÇ YAŞINDA?

16 Ağustos 1982 İstanbul doğumlu olan Sevcan Orhan, aslen Erzincanlı. Küçük yaşlarından itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi alan Orhan, lise öğrencisiyken girdiği bir Türk halk müziği yarışmasında üçüncülük kazandı. Lisenin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne başlayan Sevcan Orhan, 2000 yılında ilk albümünü çıkardı.

İlk albümü "Nenni Bebek" ile ses getiren Sevcan Orhan, 2012 – 2013 yılları arasında Alişan ile birlikte bir sabah programı sundu.