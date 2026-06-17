Sevcan Orhan tutuklu olan nişanlısı Görkem Duman'ı ziyaret etti!

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Şakran Hapishanesi'nden Buca'da bulunan Kırklar F Tipi Hapishanesi'ne sevk edilen Duman'ın ilk ziyaretçisi nişanlısı Sevcan Orhan oldu.

Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından gözler Sevcan Orhan'ın konserlerine devam etmesi ve sadece bu konuda paylaşımlar yapması X'te gündem olmuştu. İddialara göre şarkıcı nişanlısını ziyaret etti.

Ege'de Son Söz'ün haberine göre; Görkem Duman'ın görüşme esnasında Sevcan Orhan'ın konserlere devam etmesini ve dik durmasını istediği aktarıldı.

İZMİR'E GELMEMİŞTİ

Sevcan Orhan'ın nişanlısı Görkem Duman'ın gözaltına alındığı süreçte İzmir'e gelmemesi ve Duman'ın tutuklanmasına az bir süre kala Kayseri Sivaslılar Derneği Olağanüstü Kongresi'nde yapacağı konsere vatandaşları davet etmesi dikkat çekmişti.