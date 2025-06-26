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Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Bir döneme damga vuran ve Hande Ataizi'ye attığı tokatla hafızalara kazınan Sevda Demirel katıldığı yayında geçmişte verdiği çıplak pozlara dair açıklamalar yaptı. Sevda Demirel "O dönem soyunma dönemiydi ne yapayım soydular beni böyle soğan gibi" dedi.

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."
Kubra Akalın

Kariyerine 16 yaşında mankenlik yaparak başlayan Sevda Demirel daha sonra şarkıcılığa adım atmıştı. 2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programın 37'nci bölümünde Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat atmasıyla hafızalara kazınan Sevda Demirel zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle adından söz ettiren Sevda Demirel Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu.

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Mankenliğe nasıl adım attığını anlatan Demirel'e Çağlayan "Erol Bey fotoğraflarınızı çekiyor ve aslında hani bu entertainment camiasına öyle giriyorsunuz" dedi.

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Sevda Demirel ise "Ben ne olduğumu bile anlamadan bir bakmışım ki Allah açık saçık pozlar veriyorum, soyun diyorlar emredersiniz ben hemen soyunuyorum. Yani hiç giyinmeye fırsat olmadı hep soydular beni böyle maalesef... Genç kızken öyleydi yani modellik dergileri falan işte böyle... O dönem soyunma dönemiydi ne yapayım soydular beni böyle soğan gibi..." dedi.

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Sevda Demirel daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

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"Kariyer planlamamı hiç yapamadım doğru düzgün çünkü hep beden üzerine kurulmuş bir yaşam sunuyordu ama öyle başlattılar öyle olması gerekiyor dediler..."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Sevda Demirel
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sen hiç giyinmedin ki....
🤣🤣🤣🤣
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