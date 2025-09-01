MAGAZİN

Sevda Türküsev'in Hilal Özdemir'in katledilmesine dair yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsüne giren, 24 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş’un 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i öldürmesi infial yarattı. Sevda Türküsev’in konuya dair yorumları “mağdur suçlama” eleştirileriyle karşılandı; tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi'ne giren 24 adet suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşında gencecik bir kız çocuğunu katletti.

20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla katledip ardından intihar etti. Türkiye’de kadın cinayetleri günbegün artarken, bazı kesimlerin hâlâ katili aklama çabası ve kadınlara dair yorumları, sosyal medyada gündemde.

Son olarak yaptığı yorumlarla sık sık tepki çeken Sevda Türküsev katledilen Hilal Özdemir ve ailesine dair yaptığı yorumla şoke etti. Ayberk Kurtuluş ve Hilal Özdemir'in ortaya çıkan videolarını paylaşan Türküsev şu yorumu yaptı:

"Şu kız hiç 15 yaşında duruyor mu? Aileler, çocuklarınızı birazcık yaşına göre büyütün. İşte bir imansızın ellerinde canı gitti. Çocukları yaşından daha büyük olmalarına müsaade ederseniz, otomatik olarak davranışları da yaşından büyük olarak gelişiyor. Bu kızın bir spor faaliyetinde veya evinde arkadaşlarınla olması gerekirken 20 yaşında bir sevgili ile olması sosyolojik bir vakadır. Aileler, çocuklarınızla ilgilenin. Yıllardır söylüyoruz, yaşları küçük ama görünüşleri kocaman kadın gibi. Ve sonra bu görünüş davranışlarına yansıyor! Sonra hatalar zinciri, bir imansızın eline kalıyorlar. Yazık çok üzüldüm!"

"HANGİ AHLAKTA YERİ VAR?"

Kan donduran bu yorum ardından sosyal medyada Sevda Türküsev tepkiler çığ gibi büyüdü. Yapılan yorumları bazıları ise şöyle:

  • “Bir çocuk öldürülmüş, hâlâ çocuğun kıyafetiyle, görünüşüyle uğraşıyorsunuz. Suçlu çocuğun değil, katilin.”
  • Sosyal çürümeyi, namusu, ahlakı her şeyi kadınla bağdaştırmaktan bıkmadınız.
    24 ayrı suçtan kaydı var niye hâlâ dışarıda geziyor diye sorgulamıyorsunuz?"
  • "Sevda, 9 yaşındaki kız çocuklarına gelinlik giydirilirken aynı açıklamayı yap, Nurettin Yıldız’a cevap ver."
  • "15 yaşında bir kızın acılı ölümümden bile yararlanmaya çalışmanız! Hangi ahlakta yeri var?"
  • "Asıl çürümüşlük senin kafanın içinde be yazık"
  • "Bir cinayeti meşrulaştırmadığın kalmıştı."
