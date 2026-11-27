'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan şarkıcı Ufuk Beydemir, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evliliğini tek celsede sonlandıran Beydemir, boşanmanın ardından Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çeken ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla baba olacağını duyurmuştu. Kız bebek beklediklerini açıklayan çift, kısa süre önce erken doğum heyecanı yaşadı.

Beydemir, doğumun ardından yaptığı paylaşımla kızlarına Ruby Umay adını verdiklerini açıklamıştı.

KIZI İLE İLK KARE

Ünlü şarkıcı, bu kez de henüz çok küçük olan kızı Ruby Umay'ın yoğun bakımda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.