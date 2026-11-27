10 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğünü, sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Geceye katılan isimler arasında oyuncu Demet Özdemir de yer aldı.

Özel davete kahverengi tonlarında, vücudunu saran uzun bir elbiseyle katılan Özdemir, ilk bakışta sade görünen tercihiyle dikkat çekti.

Elbisenin sırt kısmındaki derin dekolte ise şıklığına iddialı bir dokunuş kattı.

TAM NOT ALDI

Gold takıları ve kısa saçlarıyla görünümünü tamamlayan ünlü oyuncu, davetin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyada da gündem yarattı. Oyuncu için "Çok güzel", "Fazla iddialı", "Şık ve iddialı" ve "Her hali güzel" gibi yorumlar yapıldı.