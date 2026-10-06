Sevdam Karadeniz dizisine yeni bir isim daha! Ece Dizdar yerine bakın kim getirildi

Banu Akdeniz’in yapımcılığını üstlendiği NOW’ın Mia Yapım imzalı iddialı dizisi “Sevdam Karadeniz”, 12 Ekim Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Trabzon’un muhteşem doğasında çekilen dizide oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ece Dizdar’ın vedasının ardından ekibe Nur Yazar katıldı. Son olarak “Doğanın Kanunu” dizisindeki etkili oyunculuğuyla dikkat çeken Yazar, “Sevdam Karadeniz”de “Şehnaz” rolüne hayat verecek ve Zeyşan’ın (Meltem Akçöl) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.