MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları gündemde! "Bu kadro reytingleri sallar"

Yeni sezon öncesi Sevdan Bir Ateş dizisinin oyuncu kadrosu sosyal medyada gündem oldu. Birbirinden ünlü isimleri buluşturan yapım için izleyicilerden, "Bu kadro reytingleri sallar" ve "Sezonun en iddialı dizisi geliyor" yorumları geldi.

Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları gündemde! "Bu kadro reytingleri sallar"

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı, CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş dizisi, okuma provasıyla ilk kez tüm ekibi aynı masada buluşturdu.

Yakında sete çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncuları, karakterlerini ilk kez birlikte seslendirirken, prova boyunca yaşanan samimi ve keyifli anlar yeni sezona dair heyecanı daha da artırdı.

Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları gündemde! "Bu kadro reytingleri sallar" 1

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Murat Ünalmış, Özge Özacar, Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Ceren Taşçı, Yeşim Gül, Evren Duyal, Soydan Soydaş, Sitare Akbaş, Aslıhan Karalar, Beyti Engin, Sezin Bozacı, Yusuf Gökhan Atalay, İsmail Hakkı Ürün, Melih Kırkbir, Ege Gönülal, Yiğit Yalkın ve Kayra Sır gibi isimler yer alıyor.

Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları gündemde! "Bu kadro reytingleri sallar" 2

Dizinin okuma provasından yapılan paylaşımlar sonrası ise X'te pek çok yorum yapıldı. Sosyal medyada "Bu dizi tutar", "Kadro efsane", "İnşallah izlenir", Kadrı iyi bence reyting alır" yorumları yapıldı.
Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları gündemde! "Bu kadro reytingleri sallar" 3

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU

Aile sırları, intikam, imkânsız aşklar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği “Sevdan Bir Ateş”, yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haberBir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber
Arka Sokaklar'ın yıldızı huzurevinde ortaya çıktı! Yürek dağlayan sözlerArka Sokaklar'ın yıldızı huzurevinde ortaya çıktı! Yürek dağlayan sözler

Anahtar Kelimeler:
Murat Ünalmış Sevdan Bir Ateş dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.