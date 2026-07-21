Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları gündemde! "Bu kadro reytingleri sallar"

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı, CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş dizisi, okuma provasıyla ilk kez tüm ekibi aynı masada buluşturdu.

Yakında sete çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncuları, karakterlerini ilk kez birlikte seslendirirken, prova boyunca yaşanan samimi ve keyifli anlar yeni sezona dair heyecanı daha da artırdı.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Murat Ünalmış, Özge Özacar, Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Ceren Taşçı, Yeşim Gül, Evren Duyal, Soydan Soydaş, Sitare Akbaş, Aslıhan Karalar, Beyti Engin, Sezin Bozacı, Yusuf Gökhan Atalay, İsmail Hakkı Ürün, Melih Kırkbir, Ege Gönülal, Yiğit Yalkın ve Kayra Sır gibi isimler yer alıyor.

Dizinin okuma provasından yapılan paylaşımlar sonrası ise X'te pek çok yorum yapıldı. Sosyal medyada "Bu dizi tutar", "Kadro efsane", "İnşallah izlenir", Kadrı iyi bence reyting alır" yorumları yapıldı.



SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU

Aile sırları, intikam, imkânsız aşklar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği “Sevdan Bir Ateş”, yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.