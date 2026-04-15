Sevdiğim Sensin 10. bölüm karelerine beğeni yağdı

Reytinglerini her bölümde artıran Sevdiğim Sensin 10. bölümüyle ekrana gelecek. Sevdiğim Sensin 10. bölümden yeni kareler yayınlandı.

Sevdiğim Sensin 10. bölüm ekrana gelmeden önce yeni bölümden kareler yayınlandı. Sevdiğim Sensin 10. bölüm özeti de şöyle:

Geçmişin gömülü sırları birer birer ortaya çıkarken, Aldur Köşkü’nde dengeler altüst olur. Ferman, öfkesini yalnızca Dicle’ye değil, ona destek olan Feride’ye de yöneltir ve köşkte büyük bir kaos yaratır. Kontrolünü giderek kaybeden Ferman, karşısında beklemediği bir güç bulunca kendini ve hâkimiyetini korumak için yeni hamleler planlar.

Yıllar sonra öğrendikleriyle sarsılan Erkan, Dicle’nin iyiliği için zor bir ikilemin içine düşer. Geçmişteki hatasının yükünü taşıyan Dicle ise kimseye açıklayamadığı bir kararın eşiğine gelir ve tek başına çıktığı yolculukta büyük tehlikelerle yüzleşir. Erkan, Dicle’yi kurtarmak ve onu eski hâline döndürebilmek için asla başvurmak istemediği bir yola sürüklenir.

Civan ise geçmişin yükünü yıllar sonra omuzlarından atmışken bu kez başka bir sorunla karşı karşıyadır. Tahir de kendine yeni bir amaç bulmuştur ve onun peşine düşer.

Fikret’in yeniden özgürlüğüne kavuşması, Aldur ailesinde tedirginliği artırır. Boş durmayan Fikret’in yeni hedefi Erkan’dır. Erkan’ın ona karşı yaptığı bir hamle ise Fikret’i daha da öfkelendirir.

Onu yok etmeye yönelik planı yalnızca Erkan’ı değil, çevresindeki herkesi etkileyecek ve Fikret’i de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
