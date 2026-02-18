Aşk Adası'nda birlikte duş aldılar! Yaklaşık 2 dakika boyunca...

ITV’nin fenomen yarışması Love Island’ın “All Stars” sezonunda tansiyon zirveye çıkıyor! Villada son günlerde yaşanan kavga ve gerilimlerin ardından bu kez ekranlara damga vuran bir sahne olacak.

Eski şampiyon Millie Court ile Love Island USA yıldızı Zac Woodworth, program tarihinin “en seksi All Stars sahnesi” olarak yorumlanan bu anlarda birlikte duş alırken tutkulu bir öpüşme yaşıyor.

Millie duş alırken banyoya giren Zac’ın yanına katılmasıyla başlayan yakınlaşma, yaklaşık iki dakika süren tutkulu bir öpüşmeye dönüşüyor.

Sahnenin uzunluğu nedeniyle yapımcıların öpüşmenin tamamını ekrana getiremeyeceği konuşuluyor. Program kulislerinden sızan bilgilere göre bu anlar, son dönemin “en seksi Love Island sahnesi” olarak yorumlanıyor.

Son günlerde yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar ve gerilimler sonrası gelen bu romantik anlar, izleyicilere farklı bir atmosfer sunacak. Bir kaynak, “Uzun zamandır bu kadar ateşli bir sahne görmemiştik. Aralarındaki çekim çok güçlü” ifadelerini kullandı.