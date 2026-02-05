MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizide neler olacak?

Yayın akışının heyecanla beklenen yeni dizisi Sevdiğim Sensin, henüz daha yayın tarihi belli değilken izleyiciyi meraka boğmaya devam ediyor. Yayınlanacağı gün ve saat belli olmayan diziden yeni bir fragman geldi. İşte diziye dair detaylar...

Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizide neler olacak?
Çiğdem Berfin Sevinç

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Sevdiğim Sensin, yayın tarihi açıklanmamasına rağmen gündemden düşmüyor. İzleyiciler dizinin ne zaman ekrana geleceğini beklerken, kanaldan beklenmedik bir hamle geldi.

Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizide neler olacak? 1

Beklenen tarih açıklaması gelmese de, Star TV Sevdiğim Sensin’in yeni fragmanını izleyiciyle buluşturdu. Fragman, dizinin hikâyesine dair ipuçları verirken, yayın tarihinin yine yer almaması merakı daha da artırdı.

Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizide neler olacak? 2

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yeni fragmanın ardından sosyal medyada “Ne zaman başlıyor?”, “Tarih neden açıklanmıyor?” yorumları geldi. Yayın tarihi gizemini koruyan Sevdiğim Sensin’in ne zaman ekrana geleceği ise şimdilik belirsizliğini sürdürüyor.

Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizide neler olacak? 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
27 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeniden aşka geldi27 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeniden aşka geldi
Yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi Yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sevdiğim Sensin dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.