Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizide neler olacak?

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Sevdiğim Sensin, yayın tarihi açıklanmamasına rağmen gündemden düşmüyor. İzleyiciler dizinin ne zaman ekrana geleceğini beklerken, kanaldan beklenmedik bir hamle geldi.

Beklenen tarih açıklaması gelmese de, Star TV Sevdiğim Sensin’in yeni fragmanını izleyiciyle buluşturdu. Fragman, dizinin hikâyesine dair ipuçları verirken, yayın tarihinin yine yer almaması merakı daha da artırdı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yeni fragmanın ardından sosyal medyada “Ne zaman başlıyor?”, “Tarih neden açıklanmıyor?” yorumları geldi. Yayın tarihi gizemini koruyan Sevdiğim Sensin’in ne zaman ekrana geleceği ise şimdilik belirsizliğini sürdürüyor.