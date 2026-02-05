MAGAZİN

Bu sefer parkurda değil sanalda fark attı! Survivor yarışmacısının Instagram hesabı resmen coştu

Survivor’da dengeleri değiştiren bir detay ortaya çıktı. Yarışma devam ederken bir isim sosyal medyada rekor kırarak zirveye yerleşti. Kimsenin beklemediği bu yükseliş, Survivor tarihine geçti. O yarışmacı ve detaylar haberimizde...

Çiğdem Berfin Sevinç

Survivor yıllardır ünlüler ve gönüllüler demeden yarışmacılarından konuşturmaya devam ediyor. Yarışmadaki zorlu parkurları deviren yarışmacılar sosyal medyada yarattıkları etkiyi bilmeden kendilerini ortaya koyuyor. Yarışmaya katılan isimlerin hayran kitlesi her sezon katlanarak artarken, bazı yarışmacılar adeta sosyal medyanın odağı oluyor.

Bu sefer parkurda değil sanalda fark attı! Survivor yarışmacısının Instagram hesabı resmen coştu 1

12,5 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Bu sezon ise dikkat çeken bir detay öne çıktı. Survivor tarihinde yarışma devam ederken en yüksek takipçi sayısına ulaşan isim belli oldu. Şu anda Survivor’da mücadele eden ve bu hafta eleme potasında yer alan Doğuş, sosyal medyada açık ara zirvede bulunuyor. Doğuş’un Instagram hesabı 12,5 milyon takipçiye ulaşarak Survivor tarihinin en çok takip edilen yarışmacısı unvanını aldı.

survivor Instagram Doğuş
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

