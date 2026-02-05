Bu sefer parkurda değil sanalda fark attı! Survivor yarışmacısının Instagram hesabı resmen coştu

Survivor yıllardır ünlüler ve gönüllüler demeden yarışmacılarından konuşturmaya devam ediyor. Yarışmadaki zorlu parkurları deviren yarışmacılar sosyal medyada yarattıkları etkiyi bilmeden kendilerini ortaya koyuyor. Yarışmaya katılan isimlerin hayran kitlesi her sezon katlanarak artarken, bazı yarışmacılar adeta sosyal medyanın odağı oluyor.

12,5 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Bu sezon ise dikkat çeken bir detay öne çıktı. Survivor tarihinde yarışma devam ederken en yüksek takipçi sayısına ulaşan isim belli oldu. Şu anda Survivor’da mücadele eden ve bu hafta eleme potasında yer alan Doğuş, sosyal medyada açık ara zirvede bulunuyor. Doğuş’un Instagram hesabı 12,5 milyon takipçiye ulaşarak Survivor tarihinin en çok takip edilen yarışmacısı unvanını aldı.