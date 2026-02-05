27 yıllık evliliğini bitirmişti! Arzum Onan aşka geldi

Arzum Onan, 1996'da meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile hayatını birleştirmişti. Onan ile Aslantuğ, 2000'de Can Aslantuğ adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıl süren evliliklerini ise 2023'te sonlandırdı.

Özel hayatını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arzum Onan, paylaşımıyla aşkını ortaya koydu.

Arzum Onan'ın, Los Angeles’ta yaşayan sevgilisi Orkan Özkan ile bir süredir ilişki yaşadığı biliniyordu. İkili, 2024'te ilk kez birlikte görüntülenmiş ancak ilişkilerini gözler önünde yaşamayı tercih etmemişti.

Uzak mesafe ilişkisi yaşayan Onan’ın, sevgilisi Özkan'ı sık sık ABD'de ziyaret ettiği öğrenilmişti.

AŞK POZU GELDİ

Bugüne kadar ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile birlikte bir paylaşım yaptı. Karlar altında verdikleri romantik pozla dikkat çeken Onan, bu paylaşımla aşkını adeta aşkını ilan etti.