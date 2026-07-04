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Sevdiğim Sensin’in Civan’ı Barış Baktaş askere gidiyor! Birliğine teslim olacak

“Sevdiğim Sensin” dizisinde hayat verdiği Civan rolüyle beğeni toplayan Barış Baktaş, Muş’ta çekilen “Babamın Damadı” filmindeki sahnelerini tamamladı ve vatani görevini yapmak için hazırlıklara başladı.

Sevdiğim Sensin’in Civan’ı Barış Baktaş askere gidiyor! Birliğine teslim olacak
Öznur Yaslı İkier

“Kan Çiçekleri” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Baktaş kariyerini güçlü adımlarla devam ettiriyor.

Geçen sezon “Sevdiğim Sensin” dizisinde hayat verdiği Civan rolüyle beğeni toplayan Baktaş, Muş’ta çekilen “Babamın Damadı” filmindeki sahnelerini tamamladı ve vatani görevini yapmak için hazırlanmaya başladı.

Sevdiğim Sensin’in Civan’ı Barış Baktaş askere gidiyor! Birliğine teslim olacak 1

YARIN BİRLİĞİNE TESLİM OLACAK
Önce asker tıraşı yaptıran Baktaş’ın bugün birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Sevdiğim Sensin’in Civan’ı Barış Baktaş askere gidiyor! Birliğine teslim olacak 2

Askerlik görevini Tekirdağ’da yapacak olan başarılı oyuncu, 29 Temmuz’da terhis olacak ve ağustos ayında “Sevdiğim Sensin”in ikinci sezon çekimlerinde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sevdiğim Sensin dizisi
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