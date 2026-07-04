Sevdiğim Sensin’in Civan’ı Barış Baktaş askere gidiyor! Birliğine teslim olacak

“Kan Çiçekleri” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Baktaş kariyerini güçlü adımlarla devam ettiriyor.

Geçen sezon “Sevdiğim Sensin” dizisinde hayat verdiği Civan rolüyle beğeni toplayan Baktaş, Muş’ta çekilen “Babamın Damadı” filmindeki sahnelerini tamamladı ve vatani görevini yapmak için hazırlanmaya başladı.

YARIN BİRLİĞİNE TESLİM OLACAK

Önce asker tıraşı yaptıran Baktaş’ın bugün birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Askerlik görevini Tekirdağ’da yapacak olan başarılı oyuncu, 29 Temmuz’da terhis olacak ve ağustos ayında “Sevdiğim Sensin”in ikinci sezon çekimlerinde yer alacak.