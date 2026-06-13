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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir sezonu açtı

Sevdiğim Sensin dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Helin Kandemir sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı. Helin Kandemir kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla beğeni topladı.

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir sezonu açtı

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir yoğun sezonun ardından soluğu tatilde aldı.

Sevdiğim Sensin in Dicle si Helin Kandemir sezonu açtı 1

Sezonu açan Helin Kandemir, plajda kırmızı bikinisiyle peş peşe poz verdi. Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sevdiğim Sensin in Dicle si Helin Kandemir sezonu açtı 2

TEMİZLİK TAKINTISI VAR

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'e katılan Kandemir temizlik takıntısı olduğundan bahsetmişti. Güzel oyuncu, "Temizlik hastasıyım. Her şeyi kolonya ile silerim. Diş fırçası ile lavaboları temizlerim. Ben dünyanın başrolünde değilim. Ünlü olmak çok sorumluluk getiriyor. Sette bir sürü insan ekmek yiyor. Onun için davranışlarıma dikkat ederim" demişti.

Sevdiğim Sensin in Dicle si Helin Kandemir sezonu açtı 3

Ayrıca sakin biri olduğunu ve kolay kolay öfkelenmediğini belirten Kandemir, "Hayatımda hiç öfkeli bir insan olmadım. Sinirlenmek benim için ikinci bir duygu. Önce üzülürüm. Öfkelenmek benim için yeni bir duygu" ifadelerini kullanmıştı.

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Helin Kandemir
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