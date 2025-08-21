Sevgili adaylarından CV istiyordu! "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyen Derin Talu sevgilisini paylaştı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir süredir gündemde. İlişki kriterlerini sıralayan Talu, adaylardan CV göndermelerini istemişti.

21 yaşındaki Talu, "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" demişti. Sevgili kriterlerini de açıklayan Derin Talu şunları söylemişti:

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı, büyük tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle olmadım, denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

SEVGİLİSİNİN ADINI PAYLAŞMADI

Bu sözleriyle günlerce konuşulan Derin Talu davet edildiği bir düğünde sevgilisiyle boy gösterdi. Derin dekolteli tarzıyla pozlarını paylaşan Derin Talu sevgilisinin adını açıklamadı. Ablası Deren Talu da neden fotoğrafta ismin olmadığını sorunca genç isim "Ortak karar" dedi.

Derin Talu'nun sevgilisini gelen CV'lerden bulup bulmadığı ise merak edildi.