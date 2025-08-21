MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sevgili adaylarından CV istiyordu! "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyen Derin Talu sevgilisini paylaştı

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri açıklamış ve adaylardan CV istemişti. "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyen Derin Talu sevgilisini paylaştı.

Sevgili adaylarından CV istiyordu! "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyen Derin Talu sevgilisini paylaştı
Kubra Akalın

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir süredir gündemde. İlişki kriterlerini sıralayan Talu, adaylardan CV göndermelerini istemişti.

21 yaşındaki Talu, "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" demişti. Sevgili kriterlerini de açıklayan Derin Talu şunları söylemişti:

Sevgili adaylarından CV istiyordu! "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyen Derin Talu sevgilisini paylaştı 1

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı, büyük tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle olmadım, denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

Sevgili adaylarından CV istiyordu! "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyen Derin Talu sevgilisini paylaştı 2

SEVGİLİSİNİN ADINI PAYLAŞMADI

Bu sözleriyle günlerce konuşulan Derin Talu davet edildiği bir düğünde sevgilisiyle boy gösterdi. Derin dekolteli tarzıyla pozlarını paylaşan Derin Talu sevgilisinin adını açıklamadı. Ablası Deren Talu da neden fotoğrafta ismin olmadığını sorunca genç isim "Ortak karar" dedi.

Sevgili adaylarından CV istiyordu! "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyen Derin Talu sevgilisini paylaştı 3

Derin Talu'nun sevgilisini gelen CV'lerden bulup bulmadığı ise merak edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddet iddiası şoke etti! Fahriye Evcen en sonunda patladıŞiddet iddiası şoke etti! Fahriye Evcen en sonunda patladı
Zara, 90 günde 16 kilo verdi! Kahvaltısını paylaştıZara, 90 günde 16 kilo verdi! Kahvaltısını paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Derin Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

Herkes onu seyretti! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkar çıkmaz oraya gitti

Herkes onu seyretti! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkar çıkmaz oraya gitti

Şiddet iddiası şoke etti! Fahriye Evcen en sonunda patladı

Şiddet iddiası şoke etti! Fahriye Evcen en sonunda patladı

Mourinho yapacağını yaptı! Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi

Mourinho yapacağını yaptı! Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.