Sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi almıştı! Hande Doğandemir düğün tarihini açıkladı

Sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi alan Hande Doğandemir, düğün tarihi ve detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğandemir "Seneye havalar güzelleşince bakacağız. Önemli olan sevdiklerimizle keyifli bir gün yaşamak" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde Kıskanmak dizisinde 'Türkan' karakterine hayat veren Hande Doğandemir, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Doğandemir ile mimar Emre İzer, 2024'te kısa süreli bir birliktelik yaşamış, daha sonra ayrılmıştı. İkili, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir kez daha şans vererek yeniden ilişki yaşamaya başlamıştı.

Hande Doğandemir, sevgilisi Emre İzer'den geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldı. Doğandemir, katıldığı bir etkinlikte ilişkisi ve teklif hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü isim; "Her şey yolunda. Zaten hiç saklamadım, çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.

Evlilik tarihi sorusuna; "İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız" yanıtını veren Hande Doğandemir; "Kır düğünü mü olacak?" sorusuna ise "Vallahi, hiç düşünmedik, gerçekten bilmiyorum. Önemli olan, keyif alacağımız ve sevdiklerimizle güzel vakit geçireceğimiz bir gün olması" dedi.

Hande Doğandemir
