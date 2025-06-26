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Sevgilisiyle barıştı soluğu tatilde aldı! Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan denizde eğlendi

Uzun süredir mimar Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu Rabia Soytürk ayrılığa dayanamadı. Barışan çift soluğu tatilde aldı. İkilinin denizdeki keyifli anları kameralara yakalandı.

Sevgilisiyle barıştı soluğu tatilde aldı! Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan denizde eğlendi
Kubra Akalın

Paylaşımlarının yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettiren Rabia Soytürk, küvetteki pozlarıyla dikkat çekmişti.

Oyuncu Rabia Soytürk uzun süredir birlikte olduğu ve evlenme teklifi aldığı mimar Samet Vuruşan’dan bir süre önce ayrılmıştı. Ama ikili ayrılığa dayanamayıp tekrar barıştı.

Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan sevgililer geçtiğimiz gün bir beach'te aşk tazelerken görüntülendi.

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Sevgililer önce güneşin tadını çıkardılar sonra da denize girip serinlediler. Suda hem romantik anlar yaşadılar hem çocuklar gibi eğlendiler.

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Posta'nın haberine göre; Rabia Soytürk bikinisi ve düzgün fiziği ile beğeni topladı. Rabia Soytürk suyun içinde sevgilisi Samet Vuruşan’ın omuzlarına çıkmaya çalışırken akrobatik hareketler yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
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