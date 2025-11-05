Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi karakterlerle hatırlanan oyuncu Ahmet Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesinde yakın dostları son görevlerini yerine getirdi.

Bu isimlerden biri de Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi Türk sinemasında efsaneleşmiş filmlerde rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ oldu.

Oyuncu Şevket Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu." dedi.

Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ uzun zaman sonra cenazede görüntülenince sosyal medyada da gündem oldu.

Hiçbir proje teklifini de kabul etmeyen Şevket Altuğ Bodrum'da gözlerden uzakta yaşıyor. Sosyal medyada Şevket Altuğ'un son haline "Yaşlanmış", "Vay be çok değerli bir adam", "Yıllar geçmiş gitmiş" yorumları yapıldı.