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Şevval Sam iddialı tarzıyla adından söz ettirdi! Kısacık saçlarından sonra teklif yağmış

Bir süredir ekranlardan uzak olan Şevval Sam sahne için yine cesur bir seçimde bulundu. Saçlarını da kısacık kestiren şarkıcı ve oyuncunun yeni imajı çok beğenildi. Sam'a bu imajıyla teklif yağdı.

Şevval Sam iddialı tarzıyla adından söz ettirdi! Kısacık saçlarından sonra teklif yağmış
Kubra Akalın

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Şevval Sam bir süredir ekranlardan uzakta. Yasak Elma dizisindeki rolüyle uzun süre gündemde kalan Şevval Sam yine iddialı seçimiyle adından söz ettirdi.

Derin göğüs ve bacak dekoltesi tercih ettiği sahne kıyafetiyle hayranlarından tam not alan Sam saçlarını da kısacık kestirdi.

İmajını değiştiren Şevval Sam konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Sam, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, son dönemde imajında yaptığı değişikliklere dair şunları söyledi:

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"Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Profesyonel ellere bırakınca çok iyi bir sonuç aldım. Yeni imajımın büyük bir karşılık bulduğunu da fark ettim."

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Yeni imajıyla gelen tekliflerin şaşırtıcı olduğunu belirten Şevval Sam ayrıca tanınmadığını da "Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadılar. Hani 'O mu, değil mi?' diye konuşanlar oluyor. Çok ilginç" diyerek açıkladı.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Konser sırasında duygusal anlar da yaşandı. Şevval Sam, yakın arkadaşı Volkan Konak hakkında, "Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan'ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz" dedi. (Snob Magazin)

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam
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