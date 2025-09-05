Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..." 'Yanmaz kefen" detayı Armağan Çağlayan'ı şoke etti

Geçtiğimiz günlerde Cübbeli Ahmet Hoca’ya ilan-ı aşk eden Sisi lakaplı Seyhan Soylu Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Seyhan Soylu, Cübbeli Ahmet Hoca ile astralde nişanlandıklarını açıkladı, bununla da kalmadı nişan bohçası bile olduğunu söyledi.

"Bir kere şuna inanıyorum, bir gönül bağımız var adamla. Evet birlikte olmadık ama astralde biz nişanlandık, söz kestik" diyen Sisi açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı.

Seyhan Soylu "Ben ona hediye bohçalar yaptım. O bana bohça verdi. Nişan bohçası... Cübbeli ile en son işte bu olaydan sonra, Katarsis'e konuk olduktan sonra, orada anlattıklarımdan sonra gönül koymuş olmalı ki nişanı attı. Hatta ben de ikisi de hediyeleri bende, kara kutumda getirdim onları. İnsanlar devamlı olarak beni 'kara kutu' diyor. İlk defa sende açıyorum" dedi.

STÜDYODA KEFEN ALEV ALDI

Yanında getirdiği kutudan Cübbeli Ahmet'in gönderdiğini iddia ettiği kefeni çıkaran Sisi "Bana Cübbeli Ahmet Hoca, çok heyecanlanıyorum bunu anlatırken, yanmaz kefen gönderdi. Ahiretimi düşünüyor. Yanmaz kefen ve cennete giden takunya... Yanımda, bakın... Sahte olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Armağan Çağlayan o anlarda bir hayli şaşırdı ve "Yanmıyor mu gerçekten" dedi. Sisi "Yanmaz" deyip çakmağı çakınca stüdyoda kefen alev aldı.

Sisi şoke olarak "Ben denedim yanmadı daha öncede. Şaşırdım" ifadelerini kullandı. Sisi ayrıca Cüppeli Ahmet'in kendisi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.