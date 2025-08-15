Şeyhmus Altun, dikkat çeken filmi “Aldığımız Nefes” ile dünyanın en prestijli festivallerinde

Şeyhmus Altun’un ilk uzun metraj filmi Aldığımız Nefes, dünya prömiyerini 2025 Toronto, Avrupa prömiyerini ise San Sebastián Film Festivali’nde yapacak.

2025 Toronto Uluslararası Film Festivali’nin Discovery bölümünde dünya prömiyerini yapacak film, Avrupa’da ise San Sebastián Uluslararası Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak. Bu iki prestijli festival, yeni yetenekleri keşfetmesi ve güçlü hikâyelere alan açmasıyla biliniyor. Aldığımız Nefes de erken yaşta büyümek zorunda kalan bir çocuğun umut ve direniş hikâyesini uluslararası sahneye taşıyor.

Toronto Film Festivali, sinema dünyasında özellikle genç ve yeni yönetmenleri öne çıkaran seçkileriyle biliniyor.

Discovery bölümü, kariyerinin başındaki yönetmenlerin ilk veya ikinci filmlerine yer vererek uluslararası sinema arenasına adım atmalarına fırsat tanıyor. Aldığımız Nefes de güçlü hikâyesi, ödüllü proje geliştirme süreci ve etkileyici görsel dili sayesinde bu özel seçkiye davet edildi.

Avrupa prömiyerini yapacağı San Sebastián Film Festivali, İspanya’nın en köklü ve saygın sinema etkinliklerinden biri.

1953’ten bu yana düzenlenen festival, hem dünya sinemasının en iddialı yapımlarına hem de bağımsız sinemanın dikkat çeken örneklerine ev sahipliği yapıyor. Burada yer almak, Aldığımız Nefes’in yalnızca yerel bir başarı olmadığını, aynı zamanda uluslararası standartlarda bir yapım olduğunu gösteriyor.

İngilizcesi "As We Breathe" olan yapım, konusuyla ve oyuncularıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.



Kimya fabrikasında yaşanan büyük bir patlamayla başlayan ve günlerce süren yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma’nın hikâyesini anlatıyor. Felaketin ortasında erken yaşta büyümek zorunda kalan Esma, yok sayılmaya, reddedilmeye ve umutsuzluğa karşı dimdik durmaya çalışıyor. Film, hem trajedinin ortasında filizlenen umudu hem de hayatta kalma mücadelesini şiirsel bir dille işliyor. Türkiye–Danimarka ortak yapımı olan filmin başrolünde genç yetenek Defne Zeynep Enci yer alıyor. Ona, usta oyuncular Hakan Karsak ve Sacide Taşaner ile genç oyuncular Rüzgâr Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak eşlik ediyor. Görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin, kurgusunu Evren Lus, sanat yönetmenliğini ise Sevi Sevgi üstleniyor. Yapımcılığını Fevziye Hazal Yazan, ortak yapımcılığını Johanna Sveinsdottir yapıyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır