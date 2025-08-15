MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

Şeyhmus Altun, dikkat çeken filmi “Aldığımız Nefes” ile dünyanın en prestijli festivallerinde

Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi olan 'Aldığımız Nefes', Türkiye - Danimarka ortak yapımı. Film kimya fabrikasında yaşanan bir patlamayla başlayan ve dinmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma’nın hikâyesini anlatıyor. Konusuyla ve farklı oyuncularıyla gündeme gelen bu film, şimdi adını dünyaya duyuracak olmasıyla dillerde. Şimdi birlikte, dikkat çeken bu filmin gerçekleşecek olan uluslararası festival yolculuğunu detaylıca inceleyelim.

Şeyhmus Altun’un ilk uzun metraj filmi Aldığımız Nefes, dünya prömiyerini 2025 Toronto, Avrupa prömiyerini ise San Sebastián Film Festivali’nde yapacak.

2025 Toronto Uluslararası Film Festivali’nin Discovery bölümünde dünya prömiyerini yapacak film, Avrupa’da ise San Sebastián Uluslararası Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak. Bu iki prestijli festival, yeni yetenekleri keşfetmesi ve güçlü hikâyelere alan açmasıyla biliniyor. Aldığımız Nefes de erken yaşta büyümek zorunda kalan bir çocuğun umut ve direniş hikâyesini uluslararası sahneye taşıyor.

Şeyhmus Altun, dikkat çeken filmi “Aldığımız Nefes” ile dünyanın en prestijli festivallerinde 1

Toronto Film Festivali, sinema dünyasında özellikle genç ve yeni yönetmenleri öne çıkaran seçkileriyle biliniyor.

Discovery bölümü, kariyerinin başındaki yönetmenlerin ilk veya ikinci filmlerine yer vererek uluslararası sinema arenasına adım atmalarına fırsat tanıyor. Aldığımız Nefes de güçlü hikâyesi, ödüllü proje geliştirme süreci ve etkileyici görsel dili sayesinde bu özel seçkiye davet edildi.

Şeyhmus Altun, dikkat çeken filmi “Aldığımız Nefes” ile dünyanın en prestijli festivallerinde 2

Avrupa prömiyerini yapacağı San Sebastián Film Festivali, İspanya’nın en köklü ve saygın sinema etkinliklerinden biri.

1953’ten bu yana düzenlenen festival, hem dünya sinemasının en iddialı yapımlarına hem de bağımsız sinemanın dikkat çeken örneklerine ev sahipliği yapıyor. Burada yer almak, Aldığımız Nefes’in yalnızca yerel bir başarı olmadığını, aynı zamanda uluslararası standartlarda bir yapım olduğunu gösteriyor.

İngilizcesi "As We Breathe" olan yapım, konusuyla ve oyuncularıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Şeyhmus Altun, dikkat çeken filmi “Aldığımız Nefes” ile dünyanın en prestijli festivallerinde 3
Kimya fabrikasında yaşanan büyük bir patlamayla başlayan ve günlerce süren yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma’nın hikâyesini anlatıyor. Felaketin ortasında erken yaşta büyümek zorunda kalan Esma, yok sayılmaya, reddedilmeye ve umutsuzluğa karşı dimdik durmaya çalışıyor. Film, hem trajedinin ortasında filizlenen umudu hem de hayatta kalma mücadelesini şiirsel bir dille işliyor. Türkiye–Danimarka ortak yapımı olan filmin başrolünde genç yetenek Defne Zeynep Enci yer alıyor. Ona, usta oyuncular Hakan Karsak ve Sacide Taşaner ile genç oyuncular Rüzgâr Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak eşlik ediyor. Görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin, kurgusunu Evren Lus, sanat yönetmenliğini ise Sevi Sevgi üstleniyor. Yapımcılığını Fevziye Hazal Yazan, ortak yapımcılığını Johanna Sveinsdottir yapıyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni diziden ilk görüntüler geldi...Yeni diziden ilk görüntüler geldi...
Romantik doğum günü sürprizi!Romantik doğum günü sürprizi!

Anahtar Kelimeler:
sinema festival film
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

Emanet silahla 60 yaşındaki kadını öldürdü, sebebi pes dedirtti!

Emanet silahla 60 yaşındaki kadını öldürdü, sebebi pes dedirtti!

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.