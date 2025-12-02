Seyirci umudunu kesmişti! İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri sezon finalinin ardından bir daha ekrana gelmedi. Yeni diziler geldi geçti, final yapanlar bile oldu ama İnci Taneleri ekranda yer almadı. Seyirci ise "İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? İnci Taneleri bitti mi, başlayacak mı?" sorusunun yanıtlarını merak ediyor.

Yılmaz Erdoğan’ın dizisi “Organize İşler Karun Hazinesi”nin çekimleri tamamladı.

Ekim ayında “Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri’ne başlıyoruz” mesajını yayınlayan Yılmaz Erdoğan şimdi İnci Taneleri’nin senaryosuna yoğunlaşacak.

KANAL D PERŞEMBE GÜNÜNÜ BOŞ BIRAKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’de ekrana gelen fenomen dizinin 3. sezon çekimlerinin aralık sonunda başlaması planlanıyor. Kanal, İnci Taneleri’nin günü olan perşembeyi aylardır boş tutuyor.

Dizinin 2026 yılının ilk aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.