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Şeyma Subaşı yeni aşkı Marlon Teixeira ile İstanbul'u gezdi! Öpmeye doyamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.01.2025 07:32
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Hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı gönlünü 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırdı. Şeyma Subaşı sevgilisine İstanbul'u gezdirdi.

Şeyma Subaşı yeni aşkı Marlon Teixeira ile İstanbul'u gezdi! Öpmeye doyamadı

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Şimdi ise yeni bir aşka yelken açan Subaşı, İstanbul'da geçirdiği romantik bir tatili takipçileriyle paylaştı.

Aşkını çok fazla gözler önüne sermekten kaçınan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte İstanbul'un en ikonik yerlerinden biri olan Galata Kulesi'ni gezdi.

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AŞK HAYATI GÜNDEMDE

Şeyma Subaşı, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemde. İkilinin İstanbul'daki keyifli anları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Şeyma Subaşı'nı yakışıklı aşkı öpmelere de doyamadı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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