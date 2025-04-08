Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Bikini üstünü çıkarıp denize girdi

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş ancak bu evliliği çok kısa sürmüştü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Subaşı Miami tatilinden kareleriyle çok konuşuldu.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Subaşı'nın peş peşe yayınladığı karelerinde bikini üstünü çıkarıp denize girdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı paylaşımına; ''Özgürlük, ait olmak uğruna kendi gerçeğini feda etmeyi bıraktığında başlar. Derin hissettiğin için özür dilemediğinde. Ve hatırladığında— zaten hep tamdın'' notunu düştü.