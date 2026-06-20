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Sezon finalindeyken ayrılık haberi gelmişti! Taşacak Bu Deniz için karar verildi

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümle sezon finali yaptı. Heyecan dolu sahneleriyle çok konuşulan fenomen dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Taşacak Bu Deniz için karar verildi...

Sezon finalindeyken ayrılık haberi gelmişti! Taşacak Bu Deniz için karar verildi
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara verdi. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başlamışken gelen ayrılık haberi herkesi üzdü.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi. Dilber "Yeni sezonda olmayacağımı şaşırarak ve üzülerek öğrendim" diyerek şunları yazdı:

Sezon finalindeyken ayrılık haberi gelmişti! Taşacak Bu Deniz için karar verildi 1

"ANLAM VEREMEDİM"

“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

Sezon finalindeyken ayrılık haberi gelmişti! Taşacak Bu Deniz için karar verildi 2

KARAR VERİLDİ

Sosyal medyada büyük ses getiren bu ayrılık haberinin ardından başka bir ismin daha projeden çıkıp çıkmayacağı merak edilmeye başlandı. Birsen Altuntaş, X hesabından Taşacak Bu Deniz'de yeni ayrılık olup olmayacağı konusuna 'Şu an başka ayrılık yok!' yorumuyla açıklık getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
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